Uomini e Donne | registrazione 6 ottobre 2023 | Gemma Galgani delusa

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ladel 6è stata incentrata interamente sulle dinamiche del trono over. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni presenti sul profilo Instagram diPalagi, le riprese sono durate molto meno del solito, circa due ore. Al centro dell'attenzione ci sono stati soprattuttoe Maurizio Laudicino. La conoscenza tra i due sta proseguendo, tuttavia, nellain questione c'è stato uno screzio tra loro. Le cose stanno cominciando a prendere una piega un po' sgradevole per la dama torinese. In molti, infatti, sono convinti che anche questa volta non sia la volta buona per lei di trovare l'amore. Peggiorano le cose trae Maurizio nella ...

News TV. Nuova puntata di Uomini e Donne Over e nuovi scontro in studio. Tra i protagonisti non può mancare Tina che riesce sempre a trovare il modo ...

L’altro giorno dicevo che, quando a Uomini e Donne si parla dei due poppanti tronisti e mandano in onda le loro esterne, ho come l’impressione di ...

Fedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEO Antonella Fiordelisi in coppia con Estefania Bernal per ...

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne . Come sempre siamo in grado di fornirvi le Anticipazioni di quello che è ...

A morire anche sua nonna; feriti 20, novee un neonato di 11 mesi, fratello del bambino deceduto. Nelle immagini i soccorritori e i vigili del fuoco che spengono le fiamme accanto a ...La sua lotta è per tutti,del suo Paese, perch è la "meglio gioventù" dell'Iran a ribellarsi a un destino di oppressione, come ha scritto in un recente report Amnesty International: se ...

Venerdì 6 ottobre - Uomini e donne Le puntate Witty TV

Uomini e Donne diretta puntata oggi 6 ottobre 2023 Tvblog

Prossimamente a Uomini e Donne le attenzioni si sposteranno sulle dinamiche del trono classico. Benché ancora agli inizi dei rispettivi percorsi, i tre ...Per cercare di capire come orientarci per salvare e difendere la nostra idea di futuro occorre focalizzare la nostra attenzione su tre enormi problemi: troppe donne a casa, molte culle vuote, tanti, ...