Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 6 10 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’altro giorno dicevo che, quando asi parla dei due poppanti tronisti e mandano in onda le loro esterne, ho come l’impressione di sbirciare i ragazzini di Amici. E con la trovata geniale delle esterne in casetta la sensazione di transfert è completa, ecco. Ma a ‘sto punto rispetto a tutto lo stucchevole siparietto Beatrizcentrico odierno mi ha decisamente incuriosito di più vedere alle 16.10 i primi approcci tra Matthew e Mew onestamente. Sempre di pischelletti si tratta, per carità. Ma almeno tra i due cantanti c’era spontaneità, un pizzico di imbarazzo genuino, quei punzecmenti tipici della loro età, quella complicità che vedi che sta nascendo pian piano, senza essere ostentata. Ainvece l’età anagrafica non cambia, ma il dramma è che ce la dobbiamo puppare in combo ...