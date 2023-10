Uomini e Donne | Giulia De Lellis sbalordisce con un look audace per l’evento Tezenis

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 6 ottobre 2023)Desi è presentata aldia Ibiza con undestinato a far parlare. L’ex corteggiatrice di, da tempo testimonial per la casa di abbigliamento specializzata in lingerie e beachwear, ha scelto uncosì provocante da lasciare i fan stupiti e generare un’ondata di reazioni contrastanti sui social media. Cos’ha indossato l’influencer?, l’abbigliamento mozzafiato diDeL’outfit indossato daDeper l’occasione era niente meno che stravagante: un paio di copri-capezzoli a forma di cuore nero di raso, una giacca nera oversize e un paio di calze nere velate. Questa ...