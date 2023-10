Università | Cuzzocrea | “Obiettivo 60 mila posti per studenti”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Stiamo lavorando in stretta sinergia con il governo". Lo dichiara SalvatorePresidente CRUI, a margine della seconda giornata della tre giorni del XX convegno nazionale del CoDAU, l'organizzazione che raccoglie i Direttori Generali di tutte leitaliane, in programma a Napoli presso l'Federico II. Il 60 per cento delle risorse assegnate a noi dal Pnrr sono impegnate sui nostri bilanci, un dieci per cento sono stati già spesi in modo reale, per le residenze ad esempio ci sono già 7.800disponibili ."Stiamo poi lavorando in sinergia con il ministro Bernini e con la nuova cabina di regia di Palazzo Chigi per rendere l'di 60per glioperativo. Stiamo lavorando in sinergia ...