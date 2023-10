Università | Bernini | “Andiamo avanti nella digitalizzazione | ce lo chiedono gli studenti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “Il Covid a nostro malgrado ci ha lanciato dieci anni in, ciò che dobbiamo fare è non tornare indietro”. Lo dichiara la ministra Anna Maria, ministro dell’e della Ricerca, durante un collegamento alla seconda giornata della tre giorni del XX convegno nazionale del CoDAU, l’organizzazione che raccoglie i Direttori Generali di tutte leitaliane, in programma a Napoli presso l’Federico II. “Bisogna andaresul percorso digitale e sull’ibridazione dell’offerta formativa non possiamo pensare di formare solo in presenza. Dobbiamo adattare gli schemi già noti – che sicuramente funzionano – alle esigenze degli, penso agli...