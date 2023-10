“Ungheria stuprata legalmente” | Orban a muso duro con l’Ue

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Continuano le polemiche tra il primo ministro dell’, Viktor, e l’Unione europea in materia di immigrazione. Secondo il premier ungherese sia la propria Nazione che la vicina Polonia sarebbero state “stuprate” dagli organi istituzionali di Bruxelles per quanto riguarda il dossier migranti e, in particolare, il Patto Ue sulla migrazione. Sia Budapest che Varsavia sarebbero quindi state costrette ad accettare loro malgrado l’accordo europeo.al Consiglio europeo Le parole dial suo arrivo al Consiglio europeo a Granada si riferiscono alle decisioni prese a maggioranza qualificata e non all’unanimità: “Se seistuprato, costretto ad accettare qualcosa che non ti piace, come pensi di raggiungere un compromesso? È impossibile”. Il premier ...