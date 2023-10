Un' estate fa | la serie thriller con Lino Guanciale è magnetica

Un'Estate Fa, quante puntate ha la serie tv Sky Original ? Quando escono gli episodi della serie con Lino Guanciale? The post Un’Estate Fa, quante ...

Una serie in bilico tra la nostalgia e la leggerezza deli anni ’90 e la suspence del crime: si potrebbe descrivere così ‘Un’estate fa’, la nuova ...

Francesca Michielin reinterpreta Un’estate fa per la serie omonima in onda su Sky Atlantic, con Lino Guanciale e Filippo Scotti In bilico fra la ...