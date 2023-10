Un' estate fa | la recensione | ricordi | e misteri | di un' estate

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ladi Un'fa, la serie con Lino Guanciale e Filippo Scotti che ci racconta un intrigante mistero ai limiti del fantastico e ci immerge nelle atmosfere e nelle ambientazioni degli anni '90. Su Sky e NOW. La nostalgia non ci abbandonerà mai. Forse stiamo uscendo vivi dal revival degli anni '80, con buona pace della canzone degli Afterhours, e già apriamo le porte al decennio successivo nell'affrontare ladi Un'fa. La nuova serie Sky Original in onda dal 6 ottobre su Sky Atlantic e disponibile in streaming su NOW ci porta infatti indietro nel tempo a un', quella del titolo, molto diversa da quelle che viviamo oggi, fatta di spensieratezza, campeggio, calcio, gelati dalla forma discutibile e... un mistero. Perché la ...