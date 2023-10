Una raccolta di racconti dal Qatar svela un orizzonte sconosciuto al lettore italiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) di Federica Pistono* Fra le opere di narrativa araba tradotte in lingua italiana nel 2023, un posto di particolare rilevanza spetta a Rinascita.dal(Unint University Press, a cura di N. Kalach), volume di apertura della collana “Voci dal Golfo/ A?w?t min al-?al??”, dedicata alla letteratura del Golfo Arabico Persico. Si tratta di un’antologia di diciassettebrevi, scritti dalle autrici e dagli autoriioti più rappresentativi della letteratura contemporanea locale, tradotti per la prima volta in lingua italiana allo scopo di volgere lo sguardo verso una produzione letteraria pressocché sconosciuta in Europa. I– pubblicati in arabo tra il 1978 e il primo decennio del nuovo millennio – gettano una luce su questo piccolo paese, finora famoso soprattutto per la ...