Un posto al sole | anticipazioni lunedì 9 ottobre 2023 | Marina è in pericolo | Michele pensa ancora a Silvia

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Prosegue con grande successo la messa in onda serale di Unal. La prossima settimana si prospetta ricca di colpi di scena, sopratutto per quanto riguarda. La Giordano e il Ferri sono disposti a tutto per tenere con se Tommaso ma Ida non sembra d’accordo. Intanto,si è accorto di provare L'articolo proviene da KontroKultura.