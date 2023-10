Un momento di sconforto per Holy Francisco ad Amici 23 | le sue paure

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Sicuramentenon sta avendo delle giornate semplici all’interno della scuola di23, nonostante il talent sia iniziato davvero da pochissimo tempo. Tra i vari brani da preparare per la puntata e i compiti ricevuti da parte di Rudy Zerbi, il cantante di Anna Pettinelli si è lasciato prendere da qualche paura. Quello che è successo adè stato raccontato nel daytime che è andato in onda oggi, venerdì 6 ottobre 2023. Ecco qui di seguito cos’ha detto23, unno per: cos’è successoha undimentre è nella sala prove con la sua coach di canto. L’allievo ...

Nella giornata del 20 settembre gli autori del Grande Fratello hanno organizzato un gioco per far esporre i concorrenti e Beatrice Luzzi è stata una ...

Lodi Kumo In undi pausa dalla lezioni, i cantanti Ezio e Holden si avvicinano a Kumo. Vedendolo un po' giù, si fermano a parlare con lui. 'Ho sentito la mia ragazza, è molto ...Leggi Anche 'Amici 2023', Ezio entra in crisi: 'Voglio andare via' Lodi Kumo In undi pausa dalla lezioni, i cantanti Ezio e Holden si avvicinano a Kumo. Vedendolo un po' GIù, si fermano a parlare con lui. 'Ho sentito la mia ragazza, è molto triste. ...

Un momento di sconforto per Ciro Petrone - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

"Mi aspettavo di tutto tranne questo": sconforto per Nicholas ... Velvet Music

Ciro confida a Rosy di essere giù di morale, ma ammette di voler proseguire questa avventura con forza e tenacia ...Più si osservano i modelli di previsione, più ci si lascia andare allo sconforto. Lo sconforto non tanto perché le condizioni meteo climatiche resteranno invariate probabilmente per altri 10 giorni, l ...