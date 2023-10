Un F-16 americano ha abbattuto un drone turco Non è stato un incidente

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il Pentagono ha annunciato giovedì che le forze armate degli Stati Uniti hannounarmatoche si è avvicinato a meno di 500 metri dalle truppe americane nel nord-est della Siria. Si tratta di un raro uso della forza da parte di un membro della Nato nei confronti di un altro, che evidenzia quanto nella fascia settentrionale siriana sia tornata alta la tensione. Il portavoce del Pentagono ha definito l’accaduto “un episodio deplorevole” e ha dichiarato che le truppe americane sono state costrette a rifugiarsi nei bunker per garantire la loro sicurezza mentre la Turchia bombardava obiettivi nelle loro vicinanze. Comunicazioni tra gli Stati Uniti e la Turchia Gli americani avrebbero comunicato per un paio di ore ai turchi dei rischi che stavano correndo le loro truppe sul campo, dato che gli attacchi ricenavano in ...