UN AIUTO PER ROTEGGERTI DAI PERICOLI DELLA RETE | IL MANUALE DI AUTODIFESA INFORMATICA

Leggi su analisideirischinformatici

(Di venerdì 6 ottobre 2023) IAUMENTANO … PROTEGGITI CON ILdiDesideriamo offrire ai nostri navigatori undiper proteggersi dai, utilizzare in sicurezza i dispositivi e tutelare la propria privacy e reputazione online. Unche a differenza di altri è un continuo work in progress. Verrà infatti aggiornato costantemente con nuove informazioni e consigli utili didigitale. La sicurezzanon può considerarsi un lavoro statico, per cui applicare poche regole base e considerarsi al sicuro, bensì richiede dedizione e volontà di mantenersi ...