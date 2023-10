Ultime Notizie Roma del 06-10-2023 ore 19 | 10

(Di venerdì 6 ottobre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Enel Giuliano Ferrara andiamo in Ucraina apertura nuovo Raid della Russia contro nelle prime ore di oggi però dell’autorità data che hai trovato con due potenti missili balistici ha colpito il centro della città un bambino di 10 anni è stata uccisa altri feriti tra cui un bimbo di 11 mesi il Ministro degli Interni è riferito che un edificio residenziale di 3 piani è stato distrutto mentre due condomini sono stati danneggiati gli attacchi erano Ammirati esclusivamente alle infrastrutture Civili di detto il sindaco della città in un posto su telegram ai residenti è stato chiesto di rimanere nei rifugi e intanto salita 52 morti il bilancio dell’attacco di ieri ha un negozio di alimentari è un bar nel villaggio situato a circa 86 MT ha detto di kharkiv l’ha dichiarato il capo della ...

Nella prossima settimana la pubblicazione dell'indice sui prezzi al consumo Usa (in programma giovedi') sara' il momento chiave per i mercati finanziari che guarderanno anche ai verbali delle

Avrebbe scagliato dei sassi contro l'abitazione dell'ex fidanzata che circa un mese prima aveva interrotto la loro relazione. Un diciannovenne è stato arrestato in flagranza a Reggio Calabria dalla Po ...Il messaggio economico del pontefice all’incontro «The Economy of Francesco» ai giovani economisti e imprenditori: «Vi chiedo di rimanere uniti contro le disuguaglianze» ...