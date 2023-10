Ultime Notizie Roma del 06-10-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esseri in apertura il giornale più potenti esplosioni hanno dirottato questa mattina al centro di kalkis un cratere si è aperto tra Licata e per fortuna senza battere le morto un bambino di 10 anni e altre 16 persone sono rimaste ferite tra cui un neonato di 11 mesi nella notte massiccio attacco con i droni nella zona di Odessa danneggiato un deposito di grano al confine con lania dal vertice europeo in Corso Italia a tenerti ha rinnovato l’appello non abbandonate l’Ucraina il Capo militare regionale di carta e farli Donato che il bambino trovato morto sotto le macerie aveva 10 anni Cambiamo argomento il Premio Nobel per la pace 2020 3 stato assegnato dall’accademia di Svezia l’attivista iraniana per i diritti delle donne nazismo Chiama di vicepresidente ...