Ultime Notizie Roma del 06-10-2023 ore 13 | 10

(Di venerdì 6 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio I migranti l’allargamento dell’Unione Europea la guerra in Ucraina in intelligenza artificiale tra i temi del secondo e ultimo giorno di lavori a Granada ieri il vertice della comunità politica europea aperta capi di stato e di governo anche extra europei oggi il consiglio informale presenti 27 leader europei che perani incontri bilaterali e di gruppo nella notte droni russi hanno preso di mira le infrastrutture portuali danneggiando un impianto di stoccaggio di grano sul Danubio testa non riferito alle porte di difesa al meridionali ucraine citate dai media nazionali per russi ha lanciato un attacco massiccio durante la notte nella zona di Aversa le infrastrutture frontaliere portuali nell’aria sono state colpite un deposito di grano è stato danneggiato diversi camion ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito Arriva la seconda ... ascolta le puntate Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito Arriva la seconda ... ascolta le puntate Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Bombe su Kiev e Odessa, sindaco Kharkiv: "Sotto attacco". LIVE Sky Tg24

Le notizie sul conflitto in Ucraina del 5 ottobre Corriere della Sera

Nuovo segnale positivo per il Labour britannico di Keir Starmer a pochi giorni dall'appuntamento congressuale della Conferenza annuale di partito a Liverpool, ma soprattutto in vista delle elezioni ge ...The case of Iolanda Apostolico, the Catania judge already at the centre of a political storm for overturning a detention order against four Tunisian nationals being held at a Sicilian pre-removal faci ...