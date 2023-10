Una seconda giornata ricca di blu quella vissuta oggi alla Solheim Cup 2023 . Un blu che è il colore del Team Europe, in grado di reagire dopo una ...

Prosegue il programma dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2023 di Vela , in corso di svolgimento nel golfo di Ancona fino a domenica 1° ottobre. ...

Cala il sipario al Colìseo Municipàl di Ibagué, impianto sportivo che ha ospitato in questi giorni i Campionati Mondiali 2023 di Pattinaggio ...

A Roma, al Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano, terza e ultima giornata dell’evento organizzato da Sky Italia per celebrare i suoi 20 anni . ...

La seconda emissione del BTP Valore , la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail), si avvia verso la chiusura. Dopo aver ...Il Btp Valore, il titolo statale destinato agli investitori retail, si avvia verso la chiusura e il tutto esaurito. Oggi alle ore 13 terminerà l'offerta iniziata lunedì che ha portato nei primi 4 ...

BTP Valore, ultima giornata: domanda a 400 milioni LA STAMPA Finanza

Ultima giornata del Btp Valore, stamane domanda a 400 milioni Tiscali Notizie

Roma, 6 ottobre 2023 – Rush finale per i Btp Valore che nell’ultima giornata di collocamento, oggi, ha già raccolto ordini per 374 milioni. Che, sommati ai 15,6 miliardi raccolti da inizio offerta, po ...Arezzo, 6 ottobre 2023 – Sarà il regista Pupi Avati, che riceverà il Premio Marzocco alla carriera, il protagonista della serata di chiusura della 41ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival, in pro ...