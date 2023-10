Udinese | Sottil | «Esonero? Parlo con la società | non abbiamo perso con dirette concorrenti»

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato così dopo il pareggio a reti inviolare contro l’Empoli: le dichiarazioni Andreaha così parlato a Dazn dopo Empoli-. LE PAROLE – «Nel primo tempofatto bene, lavorato bene e rischiato il minimo. Nella ripresa c’era forse un po’ di paura, i ragazzi hanno dato tutto ma serve una crescita in coraggio enalità. Sfruttiamo la sosta ora e speriamo di avere tutti a disposizione dopo.? Mi confronto con latutti i giorni, dobbiamo sistemare alcune cose. Nonconma bisogna fare meglio».

Commenta per primo A commentare lo 0 - 0 tra Empoli e, a Dazn , è l'allenatore dei friuliani, Andrea. Le sue parole. GARA - 'Nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo avuto occasioni con Samardzic , la squadra ha lavorato bene, ...Delude ancora l', totalmente sterile nella costruzione offensiva, se non per i guizzi di ... nell'Empoli si rivedono Grassi e Cancellieri dal primo minuto; dall'altra parte,deve fare i ...

Empoli e Udinese 0-0 Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli (31' st Walukiewicz), Luperto, Cacace; Marin (36' st Kovalenko), Grassi, Maleh; Baldanzi (36' st Gyasi); Cancellieri, Caputo (31' st Cam ...Andrea Sottil ha commentato il pareggio a reti inviolate con l'Empoli. "Nel primo tempo abbiamo fatto bene e creato buone situazioni. Nella ripresa per ...