Ucraina | missile russo su Kharkiv | morto un bambino di 10 anni Il sindaco | «Siamo sotto attacco» – Il video

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Una vittima di 10e 16 feriti, tra cui undi 11 mesi. È il bilancio provvisorio del raidnel distretto di Slobidsky, nella zona centrale di, in. «La città è», ha scritto su Telegram ilIhor Terekhov. Ilha colpito un edificio in un viale circondato da abitazioni civili dove i soccorritori – al lavoro da stamattina – hanno estratto il corpo senza vita di undi 10le macerie di un palazzo residenziale. Diverse esplosione sono stata inoltre udite nella città portuale di Odessa, nel sud del Paese. L’allarme antiaereo è scattato nell’intera regione. Precedentemente erano state ...

Raid di Mosca contro un villaggio. Il presidente ucraino: "A Granada risultati importanti" Una delle stragi peggiori dall’inizio della guerra in ...

(Adnkronos) – Una delle stragi peggiori dall'inizio della guerra in Ucraina. La Russia colpisce con un Missile un caffè di Hroza, nel distretto di ...

Diretta Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato al ...

Unrusso ha colpito il distretto di Slobidsky situato nella zona centrale di Kharkiv, ... in collaborazione con le forze di difesa aerea delle Forze di Difesa dell', hanno distrutto 25 ...... "Non abbiamo iniziato la cosidetta guerra in. Al contrario, stiamo cercando di porvi fine. ... unda crociera a propulsione e capacità nucleare con una gittata potenziale di molte ...

L'attacco è avvenuto attorno alle 6:46 del mattino. Secondo il sindaco della città, le forze russe avrebbero usato missili ipersonici Iskander. I feriti sarebbero 16, tra cui un bambino di 11 mesi ...Ennesima strage di civili in Ucraina, dove missili russi hanno colpito un negozio di alimentari e un bar nel villaggio di Hroza, vicino a Kupiansk. Il bilancio delle vittime è… Leggi ...