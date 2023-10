Ucraina | attacchi russi su Kharkiv e Odessa | bambini fra le vittime e i feriti

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Si avvicina l’inverno e la guerra insi intensifica. Nuovi raid aerei deisi sono svolti nella notte: aun missile ha colpito il distretto di Slobidsky, nella zona centrale, distruggendo un edificio. I soccorritori hanno trovato il corpo di un bambino sotto le macerie, come ha riferito il sindaco di, Igor Terekhov. Anche il capo militare regionale di, Oleg Synegubov, ha riferito della morte del piccolo. “Un bambino di 10 anni è stato trovato sotto le macerie, purtroppo è morto“ ha detto. Isarebbero oltre 20 tra cui un bambino di 11 mesi. Al mattino del 6 ottobre i soccorritori erano al lavoro per rimuovere i detriti dal luogo del bombardamento. “Missili Iskander hanno preso di mira edifici residenziali” ha precisato Oleg Synegubov. Le bombe ...

(Adnkronos) – La Russia è “pronta a negoziare” per arrivare a una soluzione della guerra con l’ Ucraina , ma ”tenendo conto della realtà sul ...

DIRETTA Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato al ...

La strategia del freddo e della fame. Sembra probabile che Mosca lancerà una seconda campagna missilistica quest'inverno, progettata per paralizzare ...

(Adnkronos) – continuano incessanti gli attacchi della russi a contro l’ Ucraina . Un bambino di 10 anni è rimasto ucciso in un raid sulla città di ...

Dopo la strage di Groza la Russia colpisce ancora Kharkiv, muoiono un bambino e sua nonna - Mosca: le consegne di grano russo in Africa inizieranno entro un mese - Mosca: le consegne di grano russo in Africa inizieranno entro un mese RaiNews

Mattarella: "Sostegno per evitare guerra come nel '39". LIVE Sky Tg24

A corroborare tale ipotesi ci sono i video di una serie di attacchi sferrati contro veicoli e paramilitari delle Rsf che, secondo le ..."Non siamo stati noi a iniziare la cosiddetta guerra in Ucraina, al contrario, stiamo cercando di porvi fine". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nel suo… Leggi ...