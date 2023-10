Ucciso dopo festa paese | reo confesso ' ho perso la testa'

Questa mattina,essersi consegnato ai carabinieri che lo cercavano da lunedì, Antonello Piras, 21 anni, ha confessato ai carabinieri della compagnia di Bitti di averlo zio, Nico. Sarebbe ......le violenze sulle detenute 'La mia colpa è aver denunciato il direttore del carcere di Evin... sette anni fa, quando ero in prigione c'erano tre donne che avevanoil marito, perché non ...

Ucciso dopo festa in paese, arrestato nipote della vittima - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Ucciso dopo la festa in paese, confessa il nipote RaiNews

Quando si era diffusa la notizia della scomparsa del fratello, il 14enne si era mostrato afflitto e sconvolto. In realtà era lui che lo aveva ucciso a colpi di arma da fuoco in casa.Si è consegnato ai carabinieri di Bitti, in Barbagia, il 21enne sospettato dell’omicidio dello zio Nico Piras. La vittima era sotto processo per l’omicidio del fratello, ucciso per questioni di ...