Tutti i possibili host Airbnb di Firenze sono arrabbiati con Nardella

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Una città che vive di turismo e che, a volte, dal turismo è soffocata. Stiamo parlando diche, negli ultimi giorni, è divisa non soltanto dalla corrente dell’Arno, ma anche da chi è favorevole e da chi è contrario alla norma approvata dal consiglio comunale guidato dal sindaco Darioche vieta il rilascio di licenze a nuoviper affitti brevi. Il tutto, ovviamente, non vale per l’intero territorio comunale, ma soltanto per quella parte della città – coincidente grosso modo con il centro storico – che è stata dichiarata patrimonio dell’Unesco. Per, in questo modo, si tutela sicuramente la città e il sovraffollamento che, in alcuni periodi dell’anno, la caratterizza e – allo stesso tempo – si cerca di mettere un freno alla corsa del caro affitti. Ma non, come detto, ...