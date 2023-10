Trent' anni fa si fermò il mondo | Michael Jordan si dava al baseball

Da ricostruire le dinamiche del terribile incidente. All'arrivo dei soccorsi per il 58enne polacco non c'era più nulla da fare

E ra il 6 ottobre del 1993,fa. Micheal Jordan aveva indetto una conferenza stampa. Aveva, era il miglior giocatore del Mondo, aveva vinto 3 titoli NBA e altrettanti premi di MVP. Era anche in un brutto ...So che i granata non vincono un derby in casa della Juve da quasima le statistiche sono fatte per essere aggiornate'. Così all'Adnkronos l'ex giocatore di Torino e Juventus, Luca Fusi , ...

A Milano boom di centenari, da 64 a 672 in trent'anni Agenzia ANSA

Millennials: i trent’anni sono l’età migliore della vita TGCOM

Hai notato anche tu quanto sia lungo e violento l'hangover all'indomani di una festa o di una serata alcolica tra amiche e amici Congratulazioni: signiifica ...Missione Calcutta onlus festeggia trent’anni. Per celebrare il traguardo di tre decenni di attività, domani (sabato 7 ottobre), dalle 18, allo Spazio Polaresco, si terrà l’evento «30 anni nel mondo».