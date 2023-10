Travis Barker era innamorato di Kim Kardashian prima di sposare sua sorella Kourtney?

Paura per la coppia che sui social ha raccontato il dramma vissuto nel weekend: «Uscire dall'ospedale con il mio bambino nella pancia e al sicuro è ...

Non c’è pace per Travis Barker, all’ospedale per l’ennesima volta al punto da dover interrompere il tour dei Blink 182. Mentre scriviamo l’allarme è ...