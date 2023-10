Trasporto scolastico | Tasciotti | “A Fiumicino bus più grandi e collegamenti fuori dal territorio”

(Di venerdì 6 ottobre 2023)– “Nell’annoda poco iniziato, il numero degli alunni che utilizzano il(scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado) è passato dai circa 800 alunni a ben 1700. un numero esplosivo di crescita. Non da meno sono i numeri delle scuole superiori: oltre 1000 studenti raggiungono con ilpubblico la scuola di viale di Porto, il liceo di Maccarese e l’agrario di viale Maria”. A parlare in un’intervista è il prof. Roberto, delegato alla Scuola del Comune di, che riassume tutti l’impegno dell’Amministrazione sul. Quali sono gli obiettivi delle nuove “misure” relative al? Il nostro ...

Lo studio è del comitato "Io non salgo" di Piossasco, che con l'avvio del nuovo annoè ... Ricordiamo che quando finisce la scuola, in primavera, ilnon è più compreso nell'..." Garantire ilsu una linea così importante come la Faentina, in una situazione di ... Restano confermati i servizi sostitutivi su gomma messi in circolazione dall'inizio dell'anno...

Gestione delle scuole affidata a privati con convenzioni e sconti su mezzi di trasporto per i docenti: il progetto di Valditara Tecnica della Scuola

Più corse per i bus scolastici Fse in Puglia: "Adeguamento anche a quelli degli istituti" BariToday

Il disagio dei studenti pendolari in Puglia continua a essere una tematica molto sentita. Malgrado gli annunciati tavoli tecnici e potenziamenti di mezzi e tratte da parte delle aziende aderenti al Co ...Servizio trasporto scolastico in via di definizione a Sant’Agata de’ Goti. Ma con un buco che riguarda il Capoluogo. Al servizio in questione, infatti, potranno accedere gli alunni frequentanti le scu ...