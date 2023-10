Traina Costiera Fispas | il Circeo Fishing Club vince il Campionato Provinciale Assoluto

...porto - Guardiae di una spiccata propensione al 'fare squadra', si è rivelato il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano. Il Tenente di Vascello Teofilo,...Il 37° Campionato Assoluto per Equipaggi della2023 di Pozzuoli, in provincia di Napoli, ha visto salire, nel pomeriggio di ieri, sul podio partenopeo l'Abruzzo con l'ASD Dolphin Club di Pescara portando gli abruzzesi a conseguire ...

Traina costiera: il Comune di Pescara premia i campioni nazionali politicamentecorretto.com

Traina costiera, riuscito il tradizionale Trofeo Stella Maris a Imperia Riviera24

GROSSETO - Si è svolta lunedì scorso, presso l’Auditorium del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la formale cerimonia di consegna delle ...Per la prima volta in Abruzzo il titolo di campioni d'Italia per la gara di Traina costiera di Pozzuoli (Na), 37esima edizione, è stato conseguito da un equipaggio di Pescara, ossia quello dell'Associ ...