Tragico Incidente a Monteodorisio | Agricoltore Ucciso da un Tronco mentre Tagliava un Albero

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Chieti - Una tragedia ha colpitoquesta mattina, quando un uomo è stato fatalmente colpito da unstava tagliando i rami di una massiccia quercia nel suo terreno di proprietà. L'mortale è avvenuto nella contrada Cena, precisamente in via Molino Cena, situata dietro la chiesa della Madonna delle Grazie e non distante dal centro abitato. La vittima di questo drammatico evento è Giuseppe Di Bussolo, undi 68 anni originario del luogo. La notizia dell'è stata segnalata da un altroche si trovava a passare in zona con un trattore. Purtroppo, nonostante i tentativi dei soccorritori del servizio sanitario 118, non è stato possibile salvare la vita di Giuseppe Di Bussolo. La dinamica precisa ...

È successo in un cantiere a Collelungo di San Venanzo. L'operaio era alla guida di un mezzo per la trivellazione che si sarebbe ribaltato. Lavorava ...

Sarà un segnale forte, in ogni campo e palestra, per ricordare le 21 vittime deldi Mestre e un abbraccio ideale alle famiglie colpite da questo gravissimo lutto. .c - entry > p" ...Ha suscitato dolore nel cuore del Papa la notizia del gravestradale avvenuto nei giorni scorsi a Mestre, nel quale hanno perso la vita numerose persone, tra cui bambini. In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, ...

Incidente Mestre, il sindaco Brugnaro: 'Una tragedia indescrivibile' TGLA7

Dopo essere stata rimandata in segno di lutto per la tragica scomparsa di Marco Dongu, il giovane giornalista morto in un incidente stradale, la Notte Rosa nel centro storico di Caserta si svolgerà sa ...«Questa tragedia si somma agli orrori quotidiani che il popolo ucraino affronta da oltre un anno e mezzo a causa del conflitto in corso», commentano dalla Fondazione che si è immediatamente messa in m ...