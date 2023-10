Tragedia Mestre | svolta sul guardrail | l’annuncio dei tecnici

Leggi su notizie

(Di venerdì 6 ottobre 2023), emergono nuovi ed importanti dettagli: soprattutto per quanto riguarda ildeiNuovi importanti dettagli in merito all’incidente diche si è verificato nella serata di martedì 3 ottobre e che è costato la vita a 21 persone. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera‘ pare che, in merito ad un dossier redatto danel 2017, bisognava effettuare il cambio riguardante i. Su entrambi i sensi di marcia del “Nuovo Cavalcavia” superiore di Marghera. Il Comune di Venezia aveva nominato una squadra di esperti per una raccomandazione da parte dell’Unione Europea.(Ansa Foto) Notizie.comLa stessa che era stata approvata nel 2012. Cosa ...