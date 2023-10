Tragedia Mestre | Brugnaro fa chiarezza sulla questione “guardrail”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) In merito a quanto accaduto aha voluto esprimere il suo pensiero anche il sindaco di Venezia, LuigiNelle prossime ore verranno rivelati i risultati dell’autopsia sul conducente del mezzo che è precipitato dal cavalcavia e provocando la morte di 21 persone (autista compreso) ed il ferimento di altre persone. Ovviamente ci stiamo riferendo allache ha colpito non solamente la città di, ma tutto il nostro Paese, ancora incredulo per questo drammatico incidente. Nel frattempo continuano le indagini e si parla molto dellarelativa al ““. Il sindaco di Venezia, Luigi(Ansa Foto) Notizie.comOvvero lo stesso che, secondo quanto riportato da alcuni tecnici, doveva essere cambiato addirittura dal 2017. Una opera di ...

Non si fa altro che parlare della Tragedia di Mestre e delle 21 persone che hanno perso la vita. Sono ancora in corso le indagini per capire cosa ...

In vacanza a Venezia dopo un'estate di lavoro, poi lasul bus. Tra le 21 vittime dell' incidente dic'è anche un'intera famiglia rumena: i coniugi Mircea e Mihaela Ogrezeanu, di 45 e 42 anni, si trovavano insieme alle figlie Aurora e ...Il primo cittadino liquida come "sciacalli" chi ipotizza che ladel bus disia avvenuta per cattiva manutenzione. Brugnaro ipotizza che l'incidente possa essere avvenuto per un malore ...

La tragedia di Mestre, sotto accusa il guardrail. Tutte identificate le 21 vittime - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Mestre, il video dell'incidente: il momento in cui il bus precipita dal cavalcavia Sky Tg24

Mestre (Venezia), 6 ottobre 2023 – La strage di Mestre ha provocato pesanti ripercussioni psicologiche sui soccorritori intervenuti quando il bus è precipitato, ma anche sui "comuni cittadini" che ...Il sindaco di Venezia Brugnaro ha spiegato perché la legge non consentiva di intervenire sul guardrail e tira in ballo le amministrazioni precedenti ...