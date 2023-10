Traffico Roma del 06-10-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione maturi le difficoltà in questo tardo pomeriggio per i viaggiatori della carreggiata esterna del grande raccordo anulare perprecedenti incidenti tra via della Pisana e la diramazioneSudsostenuto in interna tra Cassia e Prenestina e con esclusione Degli spostamenti dell’ora di punta nessun problema particolare sul tratto Urbano della A24 in uscita daaccade lo stesso su via del Foro Italico verso San Giovanni e sulla tangenziale est per chi è diretto all’Olimpico hacittà nel dettaglio su via Baldo degli Ubaldi attenzione per un incidente in prossimità di via Prospero Farinacci stessa raccomandazione per chi si trova al quartiere Serpentara su via Virgilio Talli altezza via Titina De Filippo un terzo ...