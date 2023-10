Traffico Roma del 06-10-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione maggiori disagi nei quest’ultima ora lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra laFiumicino e l’ardeatina per la presenza di un incidente due corsie sono chiusa allaun precedente incidente anche sulla carreggiata interna tra Bufalotta in Nomentana insieme alintenso dell’ora di punta in aumento gli spostamenti ma senza altri problemi sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitaleintenso è rallentato su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni stessa situazione sulla tangenziale est per chi viaggia in direzione stadio acittà su via della Pisana prudenza per un incidente in unità di Viale Luigi Moretti con possibili rallentamenti ...