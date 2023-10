Traffico Roma del 06-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esternaintenso è rallentato tra laFiumicino diramazioneSud a cade lo stesso in interna tra Cassia e Prenestina maggiori disagi nei quest’ultima ora sul tratto-firenze dell’autostrada del sole usati da un Veicolo in avaria tra Ponzanono e la diramazioneNord a Provenendo dal capoluogo Toscano difficoltà possibili anche sulla diramazionenord causate da una precedente incidente tra il raccordo anulare Settebagni in direzione dell’autosolesostenuto su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria venendo dall’olimpico lavori e rallentamenti sulla Cassia bis e ...