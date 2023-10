Traffico Roma del 06-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto aNord erallentato sulla via Flaminia tra due ponti Grottarossa in direzione del raccordo anulare è trafficata via Cassia 3 la Giustiniana e Tomba di Nerone direzione del centro sulla tangenziale si sta in coda per incidente tra l’uscita di via Tiburtina è San Lorenzo direzione San Giovanni Urbano dellaL’Aquila coda tra l’uscita di via Fiorentini e l’ingresso tangenziale intenso ilin zona Prati dove proseguono i lavori in piazza Pia per la realizzazione delle sottovia e la pedonalizzazione tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione in vista del Giubileo 2000 25 attive tutte le direzioni alveicolare e del trasporto pubblico e via di Donna Olimpia la polizia locale segna la chiusura ...