Traffico Roma del 06-10-2023 ore 09 | 30

(Di venerdì 6 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sta calando di intensità alsulla rete viaria cittadina permangono quelle però su tutte le consonanti in entrata verso il centro sul Raccordo Anulare Code in carreggiata internazionale uscita Cassia bis e Salaria altre code code a tratti nel quadrante Sud a partire dalla Laurentina all’uscita a Parco de’ Medici in carreggiata esterna abbiamo invece rallentamenti con code dal vivo con laFiumicino fino all’uscita Ostia Acilia e dalla Ardeatina alla Tuscolana coda anche sul tratto Urbano della roba da quella da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale in tangenziale code dall’uscita Monti Tiburtini fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico sullaFiumicino code a tratti da Parco dei Medici sino ...