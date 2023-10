Traffico Roma del 06-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione permangono cose su tutte le consolari entrata verso il centro sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna a partire dal bivio con laNapoli fino allo svincolo in carreggiata esterna rallentamenti con code tra le uscite Boccea Aurelia e Pisana e poi dal bivio con laFiumicino Sino all’uscita Ostia Acilia sempre in esterna rallentamenti con code dall’uscita Prenestina fino alla Nomentana permangono cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo anulare alla tangenziale e tangenziale Ci sono rallentamenti con code dall’uscita Monti Tiburtini sino allo svincolo Parioli Campi Sportivi direzione quindi Stadio Olimpico la polizia locale Cisliano un incidente in Viale Regina Elena all’altezza del Policlinico in direzione piazzale del verano inevitabili ...