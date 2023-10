Tra gli ospiti di Fagnani un volto storico della politica

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Belve è ripartito ed è già uno dei programmi televisivi che più attirano l'attenzione dei telespettatori. Il motivo? Il carattere irriverente delle domande che Francescapone alle sue "prede". Di settimana in settimana il pubblico condivide sui social le scene più clamorosepuntata precedente e cerca indizi per capire chi sarà a finire tra gli artigligiornalista. Se martedì scorso i personaggi scelti sono stati Raoul Bova, Patty Pravo ed Emanuele Filiberto, scopriamo quali saranno gli interlocutoripadrona di casa la prossima settimana. A lanciare l'indiscrezione in rete è stata una seguitissima pagina che, su X, ha fatto nomi e cognomi. Stando a quanto si legge su Cinguettarai, glidi Belve saranno Emma Bonino, Federico Fashion Style e Stefania Nobile. ...