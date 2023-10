Totti e Ilary | per i Rolex «l' affido condiviso» | li potranno indossare solo con l' autorizzazione dell' ex

(Di venerdì 6 ottobre 2023)Blasi ha riconsegnato ia Francesco, dopo un anno e quattro mesi di "sequestro". Ieri, giovedì 5 ottobre, i due ex si sono visti in una banca di Roma, accompagnati...

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono incontrati oggi, in una banca dell'Eur, per la riconsegna dei Rolex . I rapporti tra i due sono pessimi, il ...

Questo pomeriggio 5 ottobre Ilary Blasi e Francesco Totti si sono visti in una banca nel centro di Roma per la consegna dei Rolex da parte della ...

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi c'è ancora maretta e di clima disteso non ce n'è nemmeno l'ombra. I due si sono incontrati in una banca nel centro ...

3 La polemica è durata un anno e quattro mesi, ma ancora non si è placata del tutto. Stiamo parlando della fine della relazione fra FrancescoedBlasi con i tanto contestati Rolex che finalmente hanno fatto ritorno sui polsi dell'ex attacante della Roma anche se non tutti e 6. Come riportato dal Messaggero , ieri presso una ...Tra FrancescoBlasi c'è ancora maretta e di clima disteso non ce n'è nemmeno l'ombra. I due si sono incontrati in una banca nel centro di Roma, perché, per volere del giudice, la showgirl è stata ...

I rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono molto tesi e la questione dei Rolex non aiuta affatto: ecco gli ultimi sviluppi ...Intanto la giudice ha confermato l'affido condiviso dei preziosi orologi. I rapporti tra l'ex coppia restano parecchio tesi ...