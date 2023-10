Totti e Blasi | la questione dei Rolex non è ancora finita | rapporti tesi

C?è stato oggi in una banca di Roma l?incontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti per la riconsegna dei Rolex . La showgirl, però, ne ha riportati solo ...

Questo pomeriggio 5 ottobre Ilary Blasi e Francesco Totti si sono visti in una banca nel centro di Roma per la consegna dei Rolex da parte della ...

Nella querelle tra Francescoe Ilary, i famosi Rolex del Capitano tornano finalmente a casa . Da quando, un anno e mezzo fa, la conduttrice li prelevò dalla cassetta di sicurezza cointestata non si erano più visti. ...La distanza, la contrapposizione, le questioni economiche e legate ai beni immobiliari e non che hanno costruito in quasi vent'anni la premiata spa. Francescoe Ilary, ...

Giovedì 5 ottobre ha avuto luogo l’incontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti presso una banca di Roma. Il motivo era la riconsegna dei 6 orologi Rolex che erano spariti dalla cassetta di sicurezza ...Prosegue la disputa per il possesso dei Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi: ieri l’incontro in una banca per la consegna degli esemplari ...