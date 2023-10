Totally Killer | la recensione della horror comedy su Prime Video

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il film:, 2023. Regia: Nahnatchka Khan. Cast: Kiernan Shipka, Olivia Holt, Julie Bowen, Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy Leigh-Anne Johnson, Liana Liberato, Kelcey Mawema, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Ella Choi, Jeremy Monn-Djasgnar, Nathaniel Appiah, Jonathan Potts e Randall Park. Genere: Commedia,. Durata: 106 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su, in lingua originale. Trama: Jamie, dopo la mortemadre Pam per mano di un, torna indietro nel tempo, fino agli anni Ottanta, per impedire i primi omicidi del crudele assassino e salvare così la Pam del futuro. Targato Blumhouse e appena arrivato suè la...