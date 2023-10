Toscana | basta Volterra! Vicino Pisa c' è un borgo dove moderno e antico si fondono perfettamente | parola di TikToker

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 6 ottobre 2023), non c'è solo Volterracomeche vale la pena visitare. Anzi, ve n'è uno in cuisisecondo la testimonianza di unaLa provincia di, situata nella splendida regione della, è rinomata per i suoi borghi affascinanti e i paesaggi pittoreschi. Oltre alla celebre città e alla sua iconica Torre Pendente, questa zona ospita molti borghi incantevoli, ognuno con una storia ricca e una bellezza unica. Volterra, ad esempio, è nota per il suo fascino senza tempo, con le sue mura medievali ben conservate, le strade lastricate e le affascinanti piazze. La città è ricca di storia, con una grande eredità etrusca, romana e medievale. Uno dei punti salienti qui è il ...