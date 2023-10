Torna “Tutti matti per il riso” | con Progetto Itaca a fianco di chi soffre di disturbi della salute mentale

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Bergamo. Dopo il successo dell’anno scorsoper il”, l’iniziativa di “Fondazione” che in 18 città italiane punta a raccogliere fondi per sostenere le persone che soffrono dilegati alla. Sabato 7 e domenica 8 ottobre i volontari di “Bergamo” saranno al Quadriportico del Sentierone per incontrare i cittadini, parlare dell’associazione e dei progetti in atto, e soprattutto distribuire pacchi dicarnaroli in confezioni da 1, 5 o 10 pacchi da 1 chilogrammo (offerta minima 10 euro) che serviranno a raccogliere i fondi necessari a sostenere le numerose iniziative in programma per quest’anno e per il ...