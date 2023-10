Torino | Juric | «Non vinciamo mai nel derby | e questo mi disturba»

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Le parole di Ivan, tecnico del, alla vigilia deldella mole dei granata all’Allianz Stadium Ivanha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida delneldella Mole. Di seguito le sue parole. SPERA DI RECUPERARE QUALCUNO – «Zima si è allenato con noi ma non è pronto dall’inizio, magari può fare uno spezzone. Gli altri invece non recuperano». COSA MANCAVA NEGLI SCORSI– «Abbiamo perso sui calci piazzati, dobbiamo mettere più cattiveria: dobbiamo fare gol e giocare bene, oltre ad essere più tosti». COSA HA IMPARATO – «Ho imparato che nonmai, è una cosa che mi: vorrei cambiare l’andamento. La diversità è che una squadra è molto forte e l’altra molto ...

Urbano Cairo , presidente del Torino , non ha dubbi sul rinnovo di Juric come ha riportato Tuttosport nelle parole del numero uno granata Urbano ...

Nel giorno che precede la stra cittadina del città di Torino , Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro i ...

Andrà in scena sabato pomeriggio all’Allianz Stadium il derby tra Juventus e Torino , attualmente separate in classifica da cinque...

In conferenza stampa Allegri ha annunciato l'assenza di Chiesa e Vlahovic nel derby coldi ...livornese e i tifosi sperano possa risultare decisivo per i tre punti finali con la squadra diNella vigilia del derby contro ilsono arrivate in conferenza stampa le parole di Massimiliano Allegri. Per il tecnico della ...ha chiarito chi prenderà il loro posto nel match contro. ...

Torino, Juric: "Zima può fare uno spezzone, Tameze in difesa! Zapata sta bene e su Radonjic..." Fantacalcio ®

La Juventus senza Vlahovic e Chiesa nel derby casalingo con il Torino in programma domani, sabato 7 ottobre, per l'ottava giornata della Serie A 2023-2024. "Vlahovic e Chiesa non ci… Leggi ...Torino in emergenza difesa con la Juve: la situazione infortunati, Juric si gioca la carta a sorpresa per il derby dell’Allianz Stadium In conferenza stampa alla vigilia di Juve Torino, Ivan Juric ha ...