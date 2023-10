Torino | Juric | 'Mi disturba non vincere mai con la Juve Radonjic? Dopo un po' ti stufi'

Nel giorno che precede la stra cittadina del città di Torino , Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro i ...

Andrà in scena sabato pomeriggio all’Allianz Stadium il derby tra Juventus e Torino , attualmente separate in classifica da cinque...

Commenta per primo Alla vigilia del derby contro la Juventus, l'allenatore del, Ivan, ha così presentato la partita in conferenza stampa: 'Zima ha iniziato ad allenarsi con noi ma non è pronto a giocare dall'inizio, può fare qualche spezzone. Gli altri invece non ...Le parole di Ivan, tecnico del, alla vigilia del derby della mole dei granata all'Allianz Stadium Ivanha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida delnel derby della Mole. ...

Torino, Juric: "Zima può fare uno spezzone, Tameze in difesa! Zapata sta bene e su Radonjic..." Fantacalcio ®

LIVE TMW - Torino, Juric: "Non battiamo mai la Juve, mi disturba. Difesa Gioca Tameze" TUTTO mercato WEB

Torino in emergenza difesa con la Juve: la situazione infortunati, Juric si gioca la carta a sorpresa per il derby dell’Allianz Stadium In conferenza stampa alla vigilia di Juve Torino, Ivan Juric ha ...Il Torino cerca il riscatto nel derby dopo la sconfitta in trasferta con la Lazio e il pareggio in casa con l’Hellas Verona, entrambe partite poco convincenti sul piano del gioco. I granata ...