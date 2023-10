Torino | Graziani | «Sarà un derby difficile per entrambe le squadre»

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Le parole di Francesco, ex attaccante del, in vista deldella Mole di domani: «Ecco cosa ho detto a Juric» Ciccio, ex attaccante deled protagonista di moltidel passato contro la Juve, ha parlato della stracittadina di domani. Di seguito le sue parole a Sportmediaset XXL. «unper. Una sconfitta potrebbe gravare molto per la classifica perle. Ho scritto a Juric di giocare con Zapata e Sanabria in attacco assieme».

Sabato 7 Ottobre, alle ore 18, andrà in scena il derby della Mole, Juventus -. A tal proposito, è intervenuto con delle dichiarazioni sulla partita, l'ex attaccante ..."Ciccio".

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, nella trasmissione Maracanà in onda su TMW Radio, ha parlato anche del derby di domani, difficile per la Juve per via di due ...TORINO - " Stufo di Radonjic ". Ma anche non soddisfatto da Sanabria e da altri giocatori " non fanatici ", anche se danno tutto in allenamento. Juric sorprende in conferenza ripetutamente, ha ammesso ...