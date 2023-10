Topo e lontra a bordo | passeggeri e hostess in preda al panico sul volo Bangkok-Taiwan – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 ottobre 2023)inalper ore. È successo su un aereo partito dae diretto a. Ma questa volta il maltempo non c’entra. Il motivo? Il ritrovamento adi un tipo e di unache – introdotti di nascosto sul velidi una compagnia vietnamita – sarebbero riusciti a liberarsi dalle proprie gabbie per fare irruzione nella cabina principale. Una successiva perquisizione dell’aereo da parte della polizia durante lo sbarco deiha inoltre individuato tra i bagagli a Taipei una scatola contenente 28 tartarughe vive, un serpente, una marmotta, due lontre e altri due roditori. Secondo il New York Post che cita gli investigatori, una donna – che rischia una sanzione fino a 31mila dollari, come previsto ...