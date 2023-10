Thuram non preoccupa Inzaghi | ma contro il Bologna cambia l’attacco – Sky

(Di venerdì 6 ottobre 2023)è uscito un po’ malconcio dopo la sfida di UEFA Champions League vinta col Benfica (grazie a un suo gol), ma secondo quanto riportato da Sky Sport, le sue condizioni nonno particolarmente mister Simone, che potrebbere qualcosail– Testa subito alla partita di domani, la squadra allenata da Simoneanche questa mattina è scesa in campo ad Appiano Gentile per preparare la sfida di San Siro. Nessun problema per Marcusche sarà regolarmente a disposizione per il match di domaniil. L’attaccante franceseil Benfica ha rimediato solo un indurimento al polpaccio, ma il ...

Il caso Pogba è destinato a tenere banco ancora a lungo. Ma non è solo per questo che la Juve continua a monitorare attentamente...

... esattamente come, propendere per l'altra sponda del Naviglio. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, l'Intersarebbe mai uscita dalla corsa che condurrebbe all'...... in programma sabato alle 17:00,sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del ... NIZZA (4 - 3 - 3): Bulka; Atal, Todibo, Dante, Bard; Sanson, Ndayishimiye,; Laborde, Moffi, .

Costacurta: "Sorpreso da Thuram, non mi aspettavo questo impatto anche in Europa" TUTTO mercato WEB

Thuram non ci crede, l'emozione sui social dopo Inter-Benfica: "Notte da sogno" Fcinternews.it

A cascata rispetto alle decisioni della giustizia sportiva, la perdita di Paul Pogba dopo la confermata positività al testosterone si somma a qualche partita in sofferenza vissuta dal centrocampo bian ...Sotto a chi tocca. Dopo la seconda settimana di coppe europee il focus delle venti squadre di Serie A torna sul campionato e sui verdetti che potrebbe.