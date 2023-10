Thiago Motta | l’agente | «Con l’Inter speciale? Come tutte! Futuro…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023)di, Alessandro Canovi, ha parlato alla vigilia di Inter-Bologna. Il procuratore si è espresso anche sul futuro del suo assistito. Le sue parole su Calciomercato.it? Canovi sul significato di Inter-Bologna per: «Quella conle altre. Stiamo parlando di un club che ha un significato grandissimo per la sua carriera, ma oggi la sua grande squadra è il Bologna, senza che questo in alcun modo voglia dire snobbare, ovviamente». FORTISSIMA ? Canovi sui nerazzurri: «è una delle squadre favorite per la vittoria in Italia e non solo. Parliamo di una squadra della quale è difficile individuare i punti deboli e che con Inzaghi sta ...