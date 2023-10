Thiago Motta e l’addio all’Inter mai dimenticato da Ranieri ? CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023)ritrova l’Inter, club con cui nel 2010 salì sul tetto del mondo vincendo il Triplete. Nel 2012sofferto, sotto la gestione di ClaudioLA VICENDA ?non dimenticherà mai la sua esperienza, probabilmente la più bella ed emozionante della sua carriera. Due anni e mezzo in nerazzurro tinti da grandissimi e storici trionfi: ovvero il Triplete e il Mondiale per Club. L’italo-brasiliano dai piedi e dalla mente fuori categoria, fu il metronomo del grande centrocampo di José Mourinho. A Milano ha lasciato un pezzo di cuore, d’altronde ha fatto la storia. Nel gennaio 2012 anticipò i tempi lasciando l’Inter (doveva andarsene a giugno), chiedendo al presidentissimo Massimo Moratti di liberarlo prima per poter andare al PSG. ...