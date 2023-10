Testo e traduzione di Dance With Me dei Blink 182 | il nuovo singolo con un tributo ai Ramones

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Dopo One More Time, title-track dell’album in uscita il 20 ottobre,Me dei182 ci restituisce il pop punk del periodo più glorioso della band. Non a caso, quello del disco è un lieto ritorno alla formazione originaria, quella con Tom Delonge alla chitarra e alla voce insieme ai mai estinti Mark Hoppus al basso e alla voce e Travis Barker alla batteria. La settimana scorsa i182 hanno lanciato ildella title-track, ma tutta l’energia che li ha resi noti in tutto il mondo era nascosta dietro una ballad malinconica e decisamente poco catchy. Una sviolinata degna di perdono, visto che per anni i tre sono rimasti legati da un filo invisibile nonostante il tentativo di tamponare con la presenza di Matt Skiba.Me dei ...

One More Time dei Blink 182 è fuori, finalmente, e spiazza tutti. Se Edging ci aveva restituito in maniera discreta il pop punk che ha reso famosi ...

Lo avevano spoilerato, poi è arrivato: Sweet Sounds Of Heaven dei Rolling Stones è la promessa del featuring con Lady Gaga e – perché no? – Jagger e ...

Atomic City degli U2 è uno di quei brani che arrivano subito, dritti come lo sparo di un tiratore scelto che non ha bisogno di concentrarsi troppo ...

... il poeta scozzese Christopher Whyte con " Non dimenticare gli angeli" in pubblicazione con Vita Activa Nuova, collana Poiein,initaliana con gaelico scozzese a fronte. Oltre ...Dopo questoogni tentativo di scrivere qualcosa sulla ricezione di Alan Ford in Jugoslavia ...imprescindibile " la ricezione di Alan Ford in Jugoslavia fu influenzata tanto dalladi ...

Testo, traduzione e significato di El Jefe, Shakira e la tata che ha ... Music Fanpage

Il ritorno di Tom, il cancro e quell’aereo precipitato: i Blink-182 si raccontano in “One More Time” Radio Deejay

For All the Dogs è il nuovo album di Drake pubblicato il 22 settembre 2023. Ecco la tracklist di “For All the Dogs”. Poi, trovate tutti i testi e le traduzioni delle canzoni del nuovo album di Drake: ...Il Premio Nobel per la Letteratura 2023 va a Jon Fosse, scrittore e drammaturgo norvegese. Fosse è considerato uno dei maestri della letteratura scandinava, in ...