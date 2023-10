Testo di Mondo Panico di Fabri Fibra ed Ex-Otago | rap e indie si incontrano e raccontano l’ansia

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “Può confortare sapere di non essere gli unici ad essere perennemente preoccupati e soffrire d’ansia“, questo il racconto di Maurizio Carucci per raccontare il singolodicon i suoi Ex-, e quando si parla di ansia non sono ammesse improvvisazioni. Il brano è unpop in cui il rap dizio Tarducci non è affatto fuori luogo, bensì aggiunge quel tocco di tensione genuina che solo le rime di un pezzo da 90 della scena italiana può garantire.died Ex-si apre con un arpeggio di chitarra con effetto vibrato, poi interviene la voce di Carucci: “Cosa fai stasera, sei ancora vivo?”, domande che ci distruggono il sistema ...